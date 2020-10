Mentre ieri sera andava in onda il servizio di Striscia la Notizia relativo al blitz di Vittorio Brumotti nella piazza di spaccio del quartiere Nicolosi, gli investigatori della Squadra Mobile hanno notificato l'ordinanza di custodia cautelare emessa nel frattempo dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina a carico dei tre nordafricani fermati dalla Polizia domenica scorsa, durante la registrazione. Si tratta di tre volti noti alle forze dell'ordine che, in quel caso, erano stati identificati e denunciati: alla luce di quanto registrato dalle telecamere Mediaset, che hanno raccolto il grido d'allarme dei residenti, il giudice ha disposto la custodia cautelare in carcere. Ma solo due dei tre pusher sono stati rintracciati e arrestati ieri sera. Uno è il gestore marocchino di un negozio di compra vendita di oggetti usati, all'angolo tra via Corridoni e via Marchiafava, l'altro è un tunisino noto per spaccio e furti.