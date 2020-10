Positivo al test rapido il vicesindaco di Santi Cosma e Damiano Vincenzo Petruccelli. Lo ha comunicato lo stesso delegato dell'esecutivo, che si era sottoposto al tampone subito dopo aver appreso della positività di un dipendente comunale. "Immediatamente -ha detto Petruccelli-mi sono messo in isolamento fiduciario e mi sono sottoposto a tampone rapido. Dopo qualche ora ho avuto la comunicazione di essere risultato positivo! Pertanto d'accordo con il medico curante sono stato posto in isolamento presso la mia abitazione in attesa del tampone presso la Asl.

Nel contempo anche mia moglie, in via precauzionale, si è posta in isolamento in attesa del tampone.

Mi sembrava doveroso e coerente rendere pubblica la notizia anche per rispetto di quanti in questo periodo sono venuti a contatto con me, benché abbia fatto sempre uso in pubblico del dispositivo di protezione individuale cercando di rispettare il distanziamento richiesto."