Continua a salire il numero delle persone positive al Coronavirus Aprilia, attualmente sono 328 i cittadini attualmente contagiati, come confermato dai dati che l'Asl di Latina mette a disposizione dei Comuni della provincia. Tra i positivi, 21 sono attualmente ricoverati in strutture ospedaliere mentre 173 persone sono invece in isolamento domiciliare precauzionale (non contagiate) perché presumibilmente entrati in contatto con una persona positiva. Nella giornata di ieri l'Asl ha comunicato 11 nuovi casi e il decesso di una persona, che fa salire a 9 il bilancio dei morti a causa del Covid-19 in città dall'inizio della pandemia.