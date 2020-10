Via i banchi della chiesetta del Goretti per fare spazio ad 8 posti letti per i malati Covid. La situazione all'interno dell'ospedale del capoluogo è di estrema emergenza e il direttore generale della Asl Giorgio Casati sta davvero facendo l'impossibile per garantire spazio a tutti i malati che quotidianamente continuano a giungere presso il nosocomio di Latina. Non ultima questa mossa che permetterà di aumentare altri 8 posti letto. Il direttore Casati annuncia anche "altri 17 posti letti in Medicina entro la giornata di oggi a disposizione per i malati Covid".



La situazione rimane a un passo dalla soglia critica, comunque. I ricoveri continuano ad aumentare e oggi la Asl dovrebbe registrare 139 casi positivi nuovi segnalati in 24 ore. Considerando che il 10% di questi malati arriva al pronto soccorso, è evidente come lo scenario dei prossimi giorni, senza un cambio di rotta della curva dei contagi, rischia di essere drammatico per l'ospedale Goretti.