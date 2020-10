Continuano i casi di Covid 19 nelle scuole: questa mattina è stata chiusa una classe della scuola dell'infanzia comunale di Borgo Faiti a causa della positività al tampone di una maestra.

I bambini della classe potranno rientrare a scuola il 6 novembre. Allarme rientrato invece per l'asilo nido di via Budapest: qui è risultata positiva una ausiliaria ma non avendo avuto contatti stretti con i bambini la Asl ha deciso di non disporre la misura precauzionale di chiusura della struttura come si era ipotizzato in un primo momento.

In entrambe le scuole oggi pomeriggio il servizio ambiente del Comune sta effettuando la disinfezione degli ambienti.