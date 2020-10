Aggiornamento del sindaco di Lenola Fernando Magnafico sul focolaio che si è sviluppato nella scuola dell'infanzia del paese. Il sindaco, in un breve video rivolto alla popolazione, ha reso noto che nella scuola sono risultati positivi al Covid-19 due maestre, una bambina, tre operatrici della mensa scolastica.

Magnafico vorrebbe chiudere anche i plessi di scuola media e elementare, ma dice, "Prefettura e Asl non concordano con la linea di questa amministrazione, di sospendere le attività nelle scuole medie ed eelemetari" e chiedono al Comune di attenersi al protocollo. Il fatto è, però, aggiunge Magnafico, che nelle famiglie dei piccoli che frequentano la scuola dell'infanzia ci sono fratelli più grandi che frequentano le scuole elementari. "Ma mi sconsigliano di intraprendere iniziative individuali, dobbiamo concordare le iniziative e tenere sotto controllo la curva epidemiologica". Quanto ai genitori, loro non stanno mandando i bambini a scuola, e così le aule sono semideserte. "Capisco i genitori, perché questi bambini hanno frequentato compleanni, feste, cresime, comunioni. Sarebbe importante fermarci dieci giorni per individuare meglio questa catena epidemiologica".