A proposito di pazienti, ieri un positivo di 82 anni ha deciso di lasciare il reparto Covid dell'ospedale, a piedi, perché non aveva più intenzione di starsene ricoverato.

La fuga dell'anziano, però, è durata poco perché la squadra Volante della Questura lo ha rintracciato poco dopo, in via Canova: vista la positività dell'uomo, gli agenti hanno chiesto l'intervento di un'ambulanza del 118 che lo ha riportato in ospedale.