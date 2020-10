Il copione è lo stesso di sempre, con le auto che procedono spedite su strada Podgora in direzione Appia e chi sbuca su strada Congiunte Destre da Borgo Carso troppo spesso non fa in tempo a vederle arrivare. E non manca occasione che possa scapparci l'incidente, come ieri mattina, quando per fortuna le cose non sono andate a finire troppo male, visto che i due automobilisti coinvolti hanno riportato solo contusioni e ferite lievi. Ma l'elenco degli scontri è assai lungo e, nel passato, ha fatto segnare anche qualche vittima, tant'è vero che, per diverso tempo, i residenti hanno portato avanti un appello per chiedere la messa in sicurezza della zona.

Ieri mattina le cose sono andate proprio come sempre. Una Bmw X1 sfrecciava sulla strada provinciale Montello-Appia, proveniente da Borgo Podgora e diretta verso la vicina strada statale, quando è stata presa in pieno sulla fiancata da una Ford Focus che proveniva dalla sua sinistra dal centro di Borgo Carso. A causa dell'urto laterale, la prima vettura ha proseguito la propria marcia verso destra, finendo nel canale che costeggia la carreggiata. Non è chiaro se la seconda vettura si fosse regolarmente fermata allo stop per poi ripartire, fatto sta che era avanzata abbastanza per urtare la fiancata del veicolo in transito sulla strada principale.

Come detto i due conducenti non hanno riportato gravi conseguenze, ma è stato necessario comunque l'intervento della Polizia Locale per i rilievi e gli accertamenti del caso sulla dinamica. Si sono registrati anche disagi, contenuti, durante la ricostruzione della dinamica e soprattutto durante le operazioni di rimozione dei mezzi con l'intervento del soccorso stradale.