Grave incidente questa mattina lungo l'Appia, all'altezza dell'incrocio con la Migliara 54. A scontrarsi, per cause al vaglio degli agenti della polizia stradale, due automobili.

Una di queste dopo l'impatto è finita nel canale. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco impegnati anche del recupero del mezzo finito in acqua, e il personale del 118.

Per uno dei feriti si è reso necessario l'intervento dell'eliambulanza. Gli agenti della polizia stradale, invece, stanno effettuando i rilievi per ricostruire la dinamica. In ausilio, sul fronte della viabilità, i volontari del gruppo di protezione civile Anc Sabaudia.