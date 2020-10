Uno di questi video, però, è finito nelle mani degli investigatori, visto che la donna lo ha consegnato in commissariato quando ha trovato il coraggio di chiedere aiuto alla polizia.

E non è tutto: stando agli accertamenti della polizia, infatti, la gelosia dell'uomo aveva portato lo stesso a isolare la moglie, costringendola addirittura a registrare dei video in cui la stessa affermava di avere dei problemi di carattere psicologico, così da "scagionare" l'uomo dalle proprio colpe.

Una serie di circostanze, dunque, che sembra andassero avanti da anni e che, più volte, avrebbero causato alla donna anche delle lesioni, con le aggressioni avvenute sotto agli occhi dei figli minorenni o quando la donna era in gravidanza.

A firmarla è stato il giudice per le indagini preliminari di Patti, che ha concordato con le carte della Procura e le indagini della polizia, scaturite da una denuncia piuttosto circostanziata presentata dalla donna.

Stiamo parlando di un uomo di 35 anni che, nelle scorse ore, è stato arrestato ad Anzio dai poliziotti del locale commissariato e dai colleghi di Patti - città della Sicilia - in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare.

È finito ai domiciliari per le ipotesi di reato di maltrattamenti in famiglia e lesioni ai danni della moglie.

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli