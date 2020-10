Si registrano nuovi 8 casi positivi al Coronavirus, nelle ultime 24 ore nel territorio di Lanuvio, sei dei quali 6 relativi a focolai familiari gia conosciuti.

A stilare il bilancio dell'emergenza nel territorio comunale è il sindaco: "Attualmente 80 positivi totali che coinvolgono 39 nuclei familiari; circa la metà ha una età compresa da 1 a 30 anni (da 1 a 23 anni sono 30); nella maggior parte dei casi tutta la famiglia risulta contagiata, in minoranza solo uno o due membri della famiglia: 78 in quarantena nel proprio domicilio e 2 ricoverati in ospedale. Il conteggio, potrebbe non essere reale in quanto i dati trasmessi dalla Asl spesso presentano delle incongruenze che stiamo cercando di rettificare incrociando altri dati in nostro possesso".