Due serre altamente tecnologizzate per la produzione di droga sono state trovate dagli agenti in due degli appartamenti perquisiti e sono state sottoposte a sequestro.

Nel corso delle perquisizioni sono state rinvenute e sottoposte a sequestro considerevoli quantità di marijuana, hashish, crack, cocaina insieme all'attrezzatura per la pesatura di stupefacente nonché 26.000 euro in contanti.

L'operazione è scattata grazie ad una intensa attività investigativa nella zona da parte degli agenti alla quale è seguita la delega da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Velletri per lo svolgimento dell'operazione.

Già attenzionato da parte del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblico, il noto quartiere di Anzio denominato "Corso Italia", nella giornata di oggi è stato oggetto di una serie di perquisizioni, da parte degli agenti del commissariato di Anzio diretto da Andrea Sarnari.

