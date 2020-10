Nella giornata di oggi la Asl Roma 6 ha registrato due nuovi casi di Coronavirus nel territorio di Nettuno.

In particolare, si tratta di un'alunna della scuola "Angelo Castellani", la cui classe e il personale docente della bolla di riferimento sono stati posti in isolamento. L'altro caso positivo riguarda una docente sempre del Circolo Didattico di Nettuno, che già era in quarantena perché collegata a uno dei casi registrati nelle scorse settimane. Si registrano anche due guarigioni.

Gli attualmente positivi restano 145, di cui cinque ospedalizzati.