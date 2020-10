Blitz del Nipaaf contro il bracconaggio: tre le persone denunciate a piede libero a seguito di un'attività investigativa condotta in queste settimane nelle campagne di Pontinia.

I carabinieri forestali del nucleo investigativo hanno sorpreso i bracconieri lungo le Migliare. Usavano, visto il periodo di migrazione, dei mezzi vietati per abbattere anatidi, tordi, quaglie e anche delle specie particolarmente tutelate. In particolare, utilizzavano dei richiami elettromagnetici per attirare gli uccelli migratori. I dispositivi erano dotati di timer e telecomandi a distanza.

L'attività venatoria illecita veniva svolta anche durante la notte, come testimoniato dall'uso di grossi fari a led (sequestrati) che venivano usati per illuminare gli alberi su cui i volatili si poggiavano per riposare. A seguito del blitz, sono stati sequestrati circa duecento esemplari abbattuti, unitamente ad armi, munizioni, richiami e fari.