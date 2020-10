Nella serata di ieri, ad Itri, nell'ambito di mirati servizi svolti a contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti, i carabinieri della locale Stazione traevano in arresto un 29enne per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

In particolare lo stesso, a seguito di perquisizione personale e domiciliare, veniva trovato in possesso di 36,7 grammi di cocaina e 7,84 grammi di eroina, opportunamente occultate e già suddivise in dosi, nonché di materiale utile per il confezionamento della droga.

Quanto rinvenuto veniva sottoposto a sequestro.