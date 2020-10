Danni alla conduttura del gas durante i lavori in via Genio Civile, problemi da ore per alcune famiglie di Campo di Carne. Ieri pomeriggio infatti durante un intervento si è registrato una fuga di gas, un problema che ha comportato la chiusura della strada per diverse ore per permettere la riparazione. I lavori proseguiti per ore rispetto e fino a notte inoltrata, hanno comportato anche l'allontamento di due famiglie di Campo di Carne della proprie abitazione. "Ci troviamo in strada - spiega un cittadino - senza alcuna considerazione". Solamente all'una di notte la perdita è stata riparate e le famiglie sono potuto tornare a casa.