L'ennesima lite tra due uomini di 70 e 40 anni è degenerata in aggressione: è spuntato un coltello e il più giovane tra i due è rimasto ferito, seppure in maniera non grave. È successo ieri mattina in un condominio di viale Picasso, alle spalle del centro commerciale Morbella, dove insieme ai soccorritori del 118 sono intervenuti anche i poliziotti della Questura di Latina. L'episodio è ora al vaglio degli investigatori della Squadra Mobile che stanno lavorando per ricostruire l'accaduto e le responsabilità del caso.

A quanto pare non era la prima volta che i due si affrontavano, un settantenne e un quarantenne, con quest'ultimo che avrebbe aggredito diverse volte il più grande. Non è chiaro quale fosse il motivo delle loro liti, visto che i due, oltretutto, non hanno neppure una frequentazione e si conoscono per via di un'amicizia comune. Fatto sta che ieri, quando il più giovane ha aggredito l'anziano, quest'ultimo aveva con sé un coltello che non ha esitato a tirare fuori per difendersi, con un gesto istintivo del braccio. Così il quarantenne è rimasto ferito, comunque in maniera non profonda. Nel frattempo qualcuno aveva allertato il 113 e sul posto, insieme alle pattuglie della Squadra Volante, è intervenuta anche la Squadra Mobile.