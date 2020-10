Crescono, seppure in misura minore rispetto agli ultimi giorni, i nuovi casi di Coronavirus in Italia. Il ministero della Salute ne ha ufficializzati altri 31.758 contro i 31.084 di ieri. Il dato si accompagna al nuovo record di tamponi, che sono stati 215.886, ossia 800 in più rispetto a ieri.

Notevole crescita, invece, dei decessi: rispetto ai 199 di ieri, infatti, oggi se ne contano 279, per un totale di 38.618 persone morte "con" il Coronavirus.

Le persone attualmente positive al virus, invece, sono 351.386: tra questi, 331.577 sono in isolamento domiciliare, mentre 17.966 sono ricoverati in ospedale (+972) e altri 1.843 sono in Terapia intensiva (+97).

Sul fronte dei guariti, poi, si annoverano 5.859 nuovi negativizzati, per un totale di 289.426 persone che hanno sconfitto il Covid-19.

In totale, quindi, dall'inizio della pandemia a oggi hanno contratto il Coronavirus 679.430 persone.