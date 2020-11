La città di Aprilia dice addio ad Ermindo "Mindo" Pallotti, lo storico edicolante di piazza Roma vittima di un incidente domestico la scorsa estate nella sua casa in Sardegna. Il commerciante è morto ieri nella clinica San Raffaele di Cassino, dove era stato trasferito da diversi mesi dopo il primo ricovero in una struttura ospedaliera in Sardegna, aveva 64 anni e lascia la moglie e i figli.

Ermindo, più comunemente conosciuto come Mindo, è stato un punto di riferimento per tantissimi cittadini: per decenni infatti è stato il titolare della storica edicola di piazza Roma nel centro di Aprilia; un'attività che è rimasta chiusa per mesi dopo il suo incidente è che solo di recente ha riaperto. La notizia è stata appresa con dispiacere e tristezza della comunità di Aprilia, che ha sempre apprezzato il garbo e i modi dell'esercente. I funerali si terranno domani (lunedì 2 novembre) alle ore 15.30 nella chiesa di San Michele Arcangelo in piazza Roma.