Casi di positività al Covid19 presso la RSA di Cori e presso l'Istituto Scolastico Cesare Chiominto. A darne l'annuncio, anticipando quanto sarà oggi contenuto nel bollettino della Asl di Latina, è lo stesso sindaco di Cori Mauro De Lillis, che ha informato i suoi concittadini attraverso un post su Facebook.

"La Asl ci ha comunicato la presenza di casi positivi all'interno della Rsa e presso l'istituto scolastico Chiominto. Tali dati saranno ufficializzati con il bollettino di domani , pertanto domani vi comunicherò puntualmente il quadro generale della situazione anche alla luce delle diverse persone che sono guarite. Da oggi, ovviamente, si è proceduto a mettere in quarantena tutta la Struttura RSA e le classi interessate dai contagi. So benissimo che tutti noi stiamo assumendo comportamenti responsabili per contrastare la diffusione del virus, ma possiamo e dobbiamo fare di più , per il nostro e , soprattutto, per il bene degli altri. "Evitiamo incontri con familiari e amici se non necessari: gesto d'amore per loro e di responsabilità per evitare misure devastanti per l'economia", è l'appello del sindaco che aggiunge: "Dall'esame dei casi positivi conclamati, sappiamo che i principali contesti sono proprio quelli che, paradossalmente, consideriamo più sicuri: in famiglia, nei momenti conviviali con amici e parenti.So che si tratta di un grande sacrificio dal punto di vista affettivo e relazionale, ma è anche un gesto di amore nei loro confronti e un comportamento di responsabilità per evitare misure più restrittive che sarebbero ancor più devastanti per la nostra economia".