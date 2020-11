Troppi casi di Covid, il sindaco di Lenola Fernando Magnafico ha deciso di chiudere le scuole del paese. A partire da domani, 2 novembre e fino al 7 novembre, tutti e tre i plessi scolastici di Lenola saranno chiusi.

"La decisione – spiega il sindaco Magnafico – è scaturita dalla preoccupazione per i numerosi casi positivi o di persone con sintomi riconducibili ad un contagio da coronavirus conviventi con alunni anche della scuola primaria o secondaria di primo livello. La chiusura è funzionale per la condotta e ultimazione dei controlli predisposti dalla Asl per gli alunni e i loro familiari. Una volta avuta contezza dei positivi e delle relazioni di parentela o vicinanza con gli alunni, con i docenti, collaboratori scolastici e altri operatori comunque coinvolti nel servizio scolastico, si potrà valutare come riprendere la didattica. Ci scusiamo per i disagi"