A quanto pare il giovane avrebbe perso il controllo della moto su cui viaggiava; non risultano coinvolti altri veicoli. Purtroppo ogni tentativo di soccorso è risultato vano.

Tragedia nella tarda mattinata a Itri lungo via Porcignano dove un giovane di Roma ha perso la vita a causa di un incidente stradale. La dinamica è ancora in fase di accertamento da parte dei carabinieri della Stazione di Itri, coordinati dalla Compagnia di Formia, coadiuvati dagli agenti della polizia municipale di Itri diretta dal comandante Pasquale Pugliese.

