La Procura di Latina ha chiuso l'inchiesta per i tre indagati che erano stati fermati lo scorso giugno dai carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Latina con le armi in auto. In carcere erano finiti Pietro Finocchiaro e Stefano Carocci, mentre una donna che era in auto era stata rimessa in libertà e al termine dell'interrogatorio l'arresto non era stato convalidato. L'operazione era scattata in viale Europa a Latina e gli investigatori avevano trovato tre pistole semiautomatiche che erano in una busta della spesa. Al volante dell'auto c'era Carocci mentre accanto a lui sedeva Finocchiaro. Le accuse contestate: detenzione illegale di arma e ricettazione.