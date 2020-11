E' ricoverato in gravi condizioni al Santa Maria Goretti di Latina il conducente della Panda, S.V., queste le sue iniziali, residente a Borgo San Michele, rimasto ferito ieri pomeriggio in un terribile incidente stradale avvenuto sulla strada regionale dei Monti Lepini al chilometro 49,900 a pochi metri di distanza da Mondo Convenienza. Il conducente dell'utilitaria era diretto verso Borgo San Michele quando è avvenuto il violentissimo urto con un autocarro leggero che trasportava dei mobili e su cui viaggiava una famiglia: marito, moglie e due bambini, uno dei quali insieme al papà è stato trasportato in ospedale, le condizioni non sono gravi. La dinamica dell'incidente è in fase di accertamento da parte del personale della polizia stradale di Terracina, coordinata da Giuliano Trillò.