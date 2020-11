«Il semaforo della Storta sull'Appia è fuori uso da più di un mese. Sono passati oltre 40 giorni da quando la polizia stradale ha inoltrato una segnalazione all'Anas, finora nessun intervento è stato effettuato per porre rimedio ad una situazione che pone in oggettivo pericolo migliaia di automobilisti ogni giorno». È la denuncia che arriva dall'onorevole Vincenzo Zaccheo, ex sindaco di Latina. «E' un problema molto serio, tanto che anche io e la persona che mi accompagnava, che pur conosce bene l'incrocio abbiamo avuto di difficoltà ad attraversare incolumi l'intersezione, evitando i tanti automobilisti che non erano al corrente del semaforo spento e della pericolosità. Credo sia urgente intervenire al più presto anche dal fatto che non possiamo sottovalutare i pericoli delle nostre strade e mi sono attivato chiamando il 113 che mi ha spiegato di aver interessato la polizia stradale, la quale a sua volta mi ha spiegato di aver segnalato all'Anas da più di 40 giorni la problematica e che l'Anas è in attesa di un pezzo di ricambio per l'intervento di riparazione. Tempi inaccettabili vista la pericolosità della strada. Per questo mi permetto di suggerire all'Anas, in attesa di un'intervento risolutivo, di posizionare almeno un semaforo mobile per evitare una possibile tragedia».