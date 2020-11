Arriva direttamente dal direttore generale della Asl di Latina, Giorgio Casati, una nota di scusi nei confronti del consigliere regionale, capogruppo di Forza Italia e presidente della Commissione Sanità alla Pisana, Giuseppe Simeone. La nota è frutto di un messaggio inviato dallo stesso dg della Asl in una chat interna di Whatsapp in cui sono presenti gli operatori sanitari, alla vigilia del sopralluogo di Simeone e dei colleghi consiglieri regionali, comunali e eurodeputati del centro destra.

Nel messaggio, che in qualche modo è arrivato allo stesso Simeone, il direttore generale ha utilizzato frasi non appropriate con le quali sembrava augurasse al consigliere regionale di finire in un reparto Covid. Un fatto grave, stigmatizzato anche dall'assessore generale Alessio D'Amato. Ed ecco la nota del dg Casati:

In merito alla vicenda dei messaggi riportati dalla chat privata utilizzata per coordinare gli sforzi dei nostri operatori per fronteggiare l'attuale situazione di crisi, riguardanti alcune battute sulla visita ispettiva che sarebbe avvenuta nella giornata successiva da parte dell'On. Simeone e dell'On. Tripodi, ritengo necessario formulare pubblicamente le mie profonde scuse per essere andato oltre il ragionevole.

Purtroppo ciò è avvenuto in un momento di particolare stress lavorativo che vede questa Azienda sistematicamente impegnata sul fronte del contrasto alla pandemia da COVID che dura oramai, in modo ininterrotto, da 9 mesi. In questa situazione la chat è spesso utilizzata, oltre che per le attività di coordinamento, come luogo di sfogo dove si creano momenti di carattere "goliardico" che in nessun modo devono essere confusi con il desiderio reale di augurare qualcosa di negativo ad altre persone, e questa non è mai stata certamente la mia intenzione.