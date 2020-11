Una folla ordinata e commossa ha dato l'ultimo saluto a Ermindo Pallotti, lo storico edicolante di piazza Roma deceduto sabato scorso per i postumi dell'incidente domestico avvenuto nell'estate 2019 in Sardegna. Oggi pomeriggio tantissime persone, rispettando il distanziamento sociale e le misure anti Covid previste dal Dpcm si sono presentati nella chiesa di San Michele Arcangelo e Santa Maria Goretti per i funerali dell'uomo, una tragedia che ha scosso nel profondo la comunità.

Il commerciante era in coma dall'estate del 2019, da quando rimase vittima di un incidente nella sua casa in Sardegna: ricoverato prima in un ospedale vicino Nuoro e poi nella clinica San Raffaele di Cassino, l'uomo è deceduto sabato scorso. Un lutto che ha colpito da vicino la cittadinanza, visto che per decenni il 64enne commerciante ha gestito l'edicola della piazza. Per questo alle esequie, oltre ai familiari e ai parenti, hanno partecipato tanti amici e conoscenti dell'edicolante che hanno voluto manifestare il loro cordoglio e l'apprezzamento per "Mindo", che in tutti questi anni aveva saputo farsi apprezzare dalla comunità.