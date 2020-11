L'isola lunata insieme a Ventotene erano rimaste tra le ultime comunità che ancora non si erano trovate a fronteggiare il virus. Ora l'ultimo baluardo è rimasto l'isola dei confinati.

Avrebbe contratto il virus dal compagno che vive sul continente. La paziente è trattata a domicilio e non presenta particolari sintomi tali da ritenere di trasferirla in una struttura sanitaria.

Anche sull'isola di Ponza si è registrato il primo caso di positività al virus Covid 19. Una donna di 45 anni è risultata positiva al test rapido ed è in attesa del risultato del molecolare.

