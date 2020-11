La scorsa notte, a Latina, i carabinieri della locale Compagnia – Sezione Radiomobile, nell'espletamento di un servizio di controllo del territorio, denunciavano all'autorità giudiziaria due persone sorprese alla guida in evidente stato di ebbrezza alcolica.

I militari controllavano prima un uomo di 43 anni, che alla guida della propria autovettura, mostrava tutti i sintomi di alterazione dovuta all'assunzione di alcol, ed una volta invitato a sottoporsi ai previsti accertamenti di rilevazione del tasso alcolemico, si rifiutava.

Successivamente ad essere fermato, è stato un 42enne del luogo, che sottoposto agli accertamenti di rito, risultava avere un tasso alcolemico superiore al limite previsto.

Ad entrambi veniva ritirata la patente di guida, denunciati all'autorità giudiziaria, e sanzionati amministrativamente per aver violato le misure di contenimento della diffusione del covid-19 in vigore nella provincia di Latina, che limitano la circolazione in orario notturno.