E' davvero singolare, anche se ci sono precedenti, quanto avvenuto ad un uomo di Frosinone che era a caccia nei giorni scorsi a Prossedi. Ha infatti smarrito il proprio fucile che è stato ritrovato da altri cacciatori che, diligentemente lo hanno recapitato presso la locale stazione dei Carabinieri. Dal numero di matricola dell'Arma, i Militari sono riusciti a ritrovare il proprietario e a riconsegnare l'arma ma prima non hanno potuto esimersi dal denunciarlo per omessa custodia.

Il 47enne, originario di Frosinone infatti, non trovando la giornata giusta per l'attività venatoria, vista la scarsa selvaggina, ha deciso invece di dedicarsi alla raccolta dei funghi che in questi giorni sono spuntati copiosi nei sottoboschi delle colline lepine. Per non farsi dare intralcio dall'arma, l'ha poggiata ad un albero ben deciso a recuperarla più tardi. Evidentemente ha però perso l'orientamento del punto dove aveva poggiato il fucile e dopo averlo cercato invano, ha fatto ritorno a casa.

Altri cacciatori lo hanno ritrovato, e, come detto, lo hanno portato ai Carabinieri che hanno fatto il resto compreso il deferimento a piede libero nei suoi confronti per omessa custodia dell'arma.