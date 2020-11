Nella Asl Roma 4 sono 166 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Sedici sono casi individuati su segnalazione del medico di medicina generale. Quattordici sono casi con link a RSA Gonzaga di Ladispoli dove è in corso l'indagine epidemiologica e quattro i casi individuati in fase di pre-ospedalizzazione. Si registra un decesso di 80 anni con patologie.

"A Roma poco oltre i mille casi, a Latina il punto più basso dei contagi (a fronte del 60% dei tamponi in meno, ndr.). E' stata la provincia su cui sono partite prima le misure di restrizione. Venerdì aprirà la nuova area di pronto soccorso dell'A.O. San Camillo di Roma" spiega l'assessore regionale.

Sono 2.209 i nuovi casi positivi registrati nelle ultime 24 ore nel Lazio, 350 in più di ieri, a fronte di oltre 25mila tamponi eseguiti. I decessi sono stati 21 e i guariti 159. A renderlo noto, tramite il portale Salute Lazio, è l'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato.

