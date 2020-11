Nella giornata odierna, a Latina, presso lo stabilimento dismesso della Ex Svar, i carabinieri della locale Compagnia – NOR Sezione Operativa, coadiuvati da personale del Nucleo Cinofili di Roma, nel corso di specifico servizio per il controllo del territorio finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati nei quartieri ad alto indice di degrado, denunciavano in stato di libertà un cittadino nigeriano M.M.R, 37enne, che dimorava nel sito.

Il prevenuto alla vista dei Carabinieri operanti tentava di allontanarsi e a seguito di perquisizione personale veniva trovato in possesso di due involucri contenenti rispettivamente 0,11 grammi di cocaina e 31,4 grammi di marijuana.