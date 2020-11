Nella giornata di ieri, a Latina, i Carabinieri della locale Compagnia – NOR Sezione Radiomobile, nel corso di un servizio per il controllo del territorio, deferivano stato di libertà le sottonotate persone: F.M. 43 enne di Cisterna di Latina (LT), sorpreso alla guida della propria vettura in stato di ebrezza alcolica rifiutandosi di sottoporsi ad accertamenti etilometrici; C.S. 42 enne di Latina, sorpreso alla guida della propria vettura in stato di ebrezza alcolica, sottoposto ad accertamenti con apparato etilometrico, risultava con un tasso alcolemico superiore a quello previsto (1,50 g/l).

I prevenuti inoltre venivano altresì sanzionati anche per la violazione delle misure di contenimento della diffusione del covid-19 per la restrizione alla circolazione dalle 00.00 alle 05.00.