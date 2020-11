In data odierna, a Sabaudia, i Carabinieri della locale Stazione, nel corso di un servizio per il controllo del territorio, traevano in arresto un cittadino georgiano S.A. 40 enne per il reato di rapina impropria.

Il prevenuto unitamente ad altro soggetto al momento irreperibile, dopo essersi introdotti all'interno del supermercato denominato "Conad Superstore", tentavano di impossessarsi di alcune bottiglie di liquore del valore di circa € 300 cercando di uscire senza pagare. Il direttore dello stesso supermercato nel tentare di bloccare uno dei ladri ingaggiava con quest'ultimo una colluttazione procurandosi delle ferite da taglio alla mano a causa della rottura di alcune bottiglie. L'immediato intervento da parte dei Carabinieri consentiva di bloccare e immobilizzare il prevenuto, traendolo in arresto, mentre il complice riusciva nel frattempo a dileguarsi. L'arrestato è stato trattenuto presso le camere di sicurezza in attesa del rito per direttissima.