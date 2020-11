Si è trovato di fronte un paraurti perso chissà da quale altro veicolo che lo precedeva. Non è riuscito a evitarlo e a seguito dell'urto la sua auto si è scontrata con un'altra vettura ed è finita sottosopra.

E per fortuna senza feriti il bilancio dell'incidente che ha causato non pochi disagi alla circolazione stradale della via Pontina in direzione della capitale tra via Guardapasso e viale Europa oggi pomeriggio. Sul posto per effettuare i rilievi e mettere in sicurezza la zona, sono giunti gli agenti della Polizia stradale di Aprilia che adesso dovranno cercare di risalire al proprietario del mezzo che ha perso il paraurti.

Le due vetture coinvolte, ferme in mezzo alla carreggiata hanno causato prima l'interruzione completa del traffico in direzione nord, poi forti rallentamenti che, purtroppo, si sono verificati anche in senso contrario, sulla corsia diretta verso Latina dove molti curiosi, come al solito, hanno improvvisamente rallentato per guardare cosa fosse successo e, qualcuno, anche per scattare qualche foto.