È morto l'uomo polacco ricoverato al Goretti e che era stato soccorso sabato sera dopo che era uscito fuori strada con la sua auto: una vecchia Fiat 500. L'uomo - in base a quanto ricostruito - è morto per il suo quadro clinico compromesso dall'alcol, era infatti un clochard e il fisico era debilitato da diverse patologie che lo hanno portato alla morte. Il 62enne a quanto pare sarebbe uscito fuori strada ma la vettura non andava ad una velocità sostenuta e quindi la morte non è compatibile con una causa violenta. Gli agenti della polizia stradale di Terracina coordinati da Giuliano Trillò hanno ricostruito i fatti. La Procura non ha disposto l'autopsia e neanche l'esame esterno. L'uomo - secondo i primi accertamenti - ha sbandato con l'auto uscendo fuori strada mentre percorreva strada Macchia Grande verso il litorale da Borgo Santa Maria e ha perso il controllo dell'auto all'altezza dell'incrocio con strada Alta. Le patologie pregresse hanno inciso nel quadro clinico del cittadino straniero che ieri è morto al Santa Maria Goretti. L'ipotesi più concreta è che l'uomo abbia accusato un malore e sia finito fuori strada accostando il veicolo. Le condizioni della vettura sono incompatibili con un in incidente stradale. Sabato notte gli agenti sono intervenuti nell'ambito di un mirato servizio predisposto dal vice questore Gian Luca Porroni, comandante della polizia stradale di Latina.