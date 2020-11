Bimbo positivo al Covid, attività sospese nella scuola infanzia di Itri, L'annuncio del sindaco Antonio Fargiorgio. " Sono stato da poco contattato dalla Dirigente Scolastica dell'Istituto omnicomprensivo di Itri, che mi ha riferito di un contagio riguardante un bimbo della locale Scuola dell'Infanzia, accertato attraverso un tampone antigenico. D'intesa con la Prof. Lidia Cardi, ed in attesa delle superiori determinazioni ad opera della ASL circa la messa in quarantena della struttura, è stata precauzionalmente decisa la sospensione della frequenza dei bambini, delle docenti e delle collaboratrici scolastiche interessate.

Nelle giornate del 5 e 6 novembre, intanto, verrà attuata una sanificazione del Plesso B di via della Repubblica, al cui interno è posta la classe frequentata dal bambino la cui positività, è bene sottolinearlo, dovrà essere confermata attraverso il tampone molecolare, già comunque effettuato. Laddove confermata, partirà la ricostruzione della catena epidemiologica ad opera delle Autorità sanitarie, che si occuperà di individuare i contatti stretti del bambino. Al momento, non resta che aspettare gli esiti del tampone per poi determinarsi all'adozione dei necessari provvedimenti.

L'attenzione deve restare assolutamente alta, l'invito è sempre lo stesso, rispettiamo in maniera precisa e rigorosa le prescrizioni anticontagio: utilizzo della mascherina, distanziamento interpersonale e frequente lavaggio delle mani".