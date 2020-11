Dopo una serie di sorpassi azzardati ha tamponato un'auto facendola carambolare nel fosso a bordo strada, ma invece di fermarsi per prestare soccorso all'automobilista ferito, ha proseguito la propria corsa riuscendo a dileguarsi. Le pattuglie della Polizia stanno dando la caccia al pirata della strada che, a bordo di una Mercedes coupe, ha provocato un incidente stradale sulla statale dei Monti Lepini nel pomeriggio di oggi all'ingresso di Latina e poi è scappato.

Per l'uomo finito fuori strada con la propria Toyota Yaris sono stati necessari i soccorsi di un'ambulanza del servizio 118, mentre i Vigili del fuoco sono intervenuti per mettere in sicurezza il mezzo. Intanto le pattuglie della Squadra Volante avevano già iniziato le ricerche del fuggitivo: un testimone ha visto tutto e segnalato la targa della Mercedes che, a un primo controllo, risulta sprovvista di copertura assicurativa.