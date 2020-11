I casi suddivisi per Asl e Province.

"Al di là dei colori delle fasce in cui viene suddiviso il Paese – afferma l'assessore Alessio D'Amato - quello che conta è mantenere alta l'attenzione e raffreddare la curva. E' ancora una fase tutta in salita e sarà lunga".

Sono 2.432 i nuovi casi di Covid nel Lazio su oltre 26 mila tamponi. E' il dato fornito dall'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato nel quotidiano resoconto sull'andamento dell'epidemia nel Lazio. I casi positivi, rispetto al giorno precedente, sono 223 in più, mentre sono 34 i decessi e 144 i guariti. Il tasso di positività dei tamponi è al 9%. Il valore Rt regionale è in calo a 1,29, il che è positivo.

