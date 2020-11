" Lo vogliamo ricordare per il grande uomo ch'è stato. Un illustre e stimato scienziato, una grande mente che molto ha dato alla scienza, un politico che si è speso fino all'ultimo giorno per rendere migliore questa nostra città, un padre, un marito che noi tutti e la sua famiglia piangeremo senza mai riuscire a dimenticare".

E' morto a causa del Covid il consigliere comunale di Ardea Fabio Nobili. A darne notizia è stato il sindaco di Ardea Mario Savarese. "E' con grandissimo dolore che comunico alla cittadinanza, che questa mattina si è spento il Consigliere Comunale Dott. Fabio Nobil" afferma il sindaco. "Da tempo il nostro caro amico Fabio combatteva con il micidiale virus covid. Se n'è andato in solitudine perdendo la sua ultima battaglia con questo nemico subdolo e invisibile".

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli