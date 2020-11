I carabinieri della stazione di Sermoneta, a seguito di attività d'indagine, informavano l'autorità giudiziaria di quanto stava avvenendo, e nella giornata di ieri arrestavano il 21enne in esecuzione dell'ordinanza aggravamento della misura cautelare disposta dal Gip del tribunale di latina che concordava con le risultanze investigative dell'Arma. Il 21enne, nonostante il provvedimento restrittivo a proprio carico, ha continuato a tormentare la giovane ex fidanzata utilizzando anche gli strumenti social, con messaggi continui e minacciosi.

Minacce e ingiurie alla ex anche sui social, arrestato un 21enne di Sermoneta, P.A. le sue iniziali. Il ragazzo, nonostante fosse stato già destinatario della misura cautelare del divieto di avvicinamento alla propria ex, ha continuato imperterrito a minacciarla ed ingiuriarla anche attraverso i canali social.

