Sono stati registrati i decessi di 3 pazienti, domiciliati rispettivamente nel Comune di Cisterna di Latina, nel Comune di Itri e nel comune di Sezze. La provincia di Latina, così come il resto del Lazio, resta un territorio a rischio Giallo, secondo la nuova classificazione del Dpcm che entra in vigore a partire da domani, venerdì 6 novembre.

Sono 130 i nuovi casi di Covid19 registrati in provincia di Latina nelle ultime 24 ore, quando si sono verificate anche altre 3 morti. Il conto complessivo degli attuali positivi arriva a 3.161 di cui 3003 trattati a domicilio. Tra i Comuni che confermano una maggiore presenza di contagi resta Aprilia, che oggi ne registra addirittura due in più del capoluogo Latina. I guariti salgono a 1072.

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli