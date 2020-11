I difensori dell'imputato, gli avvocati Roberto Palermo e Attilio Di Nardo, tuttavia, hanno preannunciato che una volta depositate le motivazioni comunque ricorreranno in appello al fine di vedere ulteriormente ridimensionata la pena finale. Come si ricorderà la vicenda risale al gennaio 2019 quando il Di Caprio alla guida della sua auto investi mortalmente il ventisettenne Cristiano Campanale.

