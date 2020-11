Nella sera di ieri, i carabinieri della locale tenenza, hanno dato esecuzione ad un operazione finalizzata alla prevenzione ed al contrasto dei reati in materia di stupefacenti. Il dispositivo di controllo messo in campo ha consentito l'arresto di uno spacciatore ed il sequestro di diversi quantitativi di stupefacenti e denaro.

I militari procedevano al fermo di S.G., 32enne del posto, sottoponendolo a perquisizione domiciliare, personale e veicolare, rinvenendo complessivi 116 grammi di cocaina e denaro contante per circa 260 euro ritenuto provento dell'attività di spaccio. Per il giovane sono infine scattate le manette per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, e quanto rinvenuto nel corso della perquisizione è stato sottoposto a sequestro.