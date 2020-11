Un grave incidente stradale si è registrato nel tardo pomeriggio di oggi alle porte di Borgo Faiti. In circostanze al vaglio della Polizia Locale, intervenuta per i rilievi e gli accertamenti del caso, tre automobili sono entrate in collisione. Quattro i feriti in tutto, trasportati d'urgenza in ospedale dai soccorritori del 118. Un primo impatto sarebbe avvenuto tra una Opel Zafira, con padre e figlio a bordo, e una Bmw Serie 1 guidata da una donna.

Proprio in quel momento sopraggiungeva una Suzuki Swift, con una donna a bordo, che ha impattato uno dei primi due mezzi finendo nel canale a bordo strada. Per consentire i soccorsi e poi i rilievi, fino alla rimozione dei veicoli coinvolti, è stata necessaria la chiusura di strada Trasversale con ripercussioni sul traffico locale.