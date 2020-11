Evidentemente amava il lusso e le belle autovetture M.W., classe '86, tratto in arresto nella mattinata odierna dai poliziotti della Squadra Volante per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Lo stesso infatti, alla guida della sua costosa Range Rover Sport stava percorrendo Via Piave ma è incappato nella rete dello stringente dispositivo di controllo del territorio predisposto dalla Questura. L'uomo, già noto alla polizia, non ha gradito le "attenzioni" degli agenti, collaborati nella circostanza anche da una pattuglia delle Unità Cinofile di Nettuno, e sin da subito ha manifestato evidenti segni di insofferenza al control

Tale comportamento ha destato forti sospetti, al punto tale da convincere i poliziotti a perquisire l'auto e, successivamente, anche l'abitazione dello stesso, consentendo di rinvenire tre buste in cellophane, contenenti sostanza stupefacente del tipo marijuana del peso di circa 130 grammi, una pianta essiccata di stupefacente del tipo marijuana dell'altezza di circa un metro, una busta in plastica contenente della sostanza da taglio del peso di quasi 200 grammi, due bilance di precisione, un paio di forbici e materiale per il confezionamento; tutti elementi idonei a ritenere come l'uomo fosse ben inserito nel circuito dello spaccio degli stupefacenti. A riprova di tale attività illecita, è stata inoltre sequestrata la somma di Euro 1.570,00 suddivisa in banconote di vario taglio, palese frutto della vendita dello stupefacente. L'uomo è stato tratto in arresto e posto in regime di arresti domiciliari presso la propria abitazione, in attesa della prevista udienza di convalida programmata per la mattinata di domani, sabato 07 novembre presso il Tribunale di Latina.