I 316 casi rilevati oggi dalla Asl di Latina sono emersi a fronte di un migliaio di tamponi effettuati, che sono stati il doppio di quelli che si fanno di solito. E' quanto ha spiegato il sindaco di Latina Damiano Coletta all'agenzia di stampa di Dire. Vuol dire che il tasso di positività dei tamponi è costante ma questo non significa che si può stare tranquilli, anzi. La situazione è delicata e infatti Coletta ha convocato per lunedì la Conferenza dei sindaci sulla Sanità.

"Servirà a fare il punto della situazione – spiegato il primo cittadino di Latina - Dalle anticipazioni che ho la curva si basa su un trend su piu' giorni e la curva e' abbastanza lineare. Questo probabilmente potrebbe essere un effetto dei provvedimenti presi in quest'ultimo periodo". Lineare perché il numero dei positivi che vengono rilevati non cresce, cioè i tamponi danno lo stesso tasso di positività.

"Anche rispetto ai link su Latina- prosegue Coletta nella sua dichiarazione a Dire - la maggior parte sono familiari e amicali mentre ad esempio nel comune di Cori in un Rsa c'e' un focolaio. Non sono in grado di tirare delle conclusioni sulle misure restrittive prese in provincia, mi riservo di aspettare lunedì