Un nuovo blitz delle forze dell'ordine guidate dagli agenti di Polizia del Commissariato presso gli uffici comunali di Cisterna. Giovedì pomeriggio gli agenti hanno visitato il palazzo dei servizi di via Zanella, per eseguire alcuni accertamenti disposti dalla Procura. Verifiche sulle quali al momento resta il massimo riserbo.

Al momento infatti, non ci sono notizie ufficiali, anche dal Comune di Cisterna filtrano poche informazioni in merito. E francamente non potrebbe essere altrimenti. Gli agenti sono rimasti diverse ore all'interno dell'ufficio del Segretario generale Giusy Pierpaola Tomasello, in quel momento in servizio presso il Comune di Anzio. Arrivata poco dopo, si è intrattenuta diverse ore nel palazzo dei servizi di Cisterna. Quel che è sicuro è che la Polizia di Stato ha acquisito diversi atti. E dietro questa attività potrebbe esserci probabilmente un esposto o una denuncia.