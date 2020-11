E' quanto ha appena comunicato il sindaco Sergio Di Raimo sulla pagina Facebook istituzionale dell'ente. Il classe 1935, residente in una zona alla periferia di Sezze scalo, era risultato positivo al Covid-19 e trasferito all'ospedale Goretti di Latina. A quanto pare l'uomo era ricoverato con positivo al covid 19 ormai dalla fine di ottobre. Il decesso dell'uomo non riesntra nel bollettino Covid odierno della Asl Latina che parla invece di altri tre decessi.

