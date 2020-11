Si sarebbe accasciato accusando una malore improvviso. Quando i soccorsi lo hanno raggiunto, nonostante i disperati tentativi di rianimarlo, per Antonio Palazzo, di Cisterna, non c'è stato nulla da fare. Sarà un esame da parte del medico legale, molto probabilmente, a chiarire la natura del malore fatale per il cacciatore che ieri mattina insieme al figlio si è inoltrato sui monti intorno a Rocca Massima, Forse stavano già tornando dopo una bella passeggiata nella natura, quando nella zona dell "pietre" l'uomo si è sentito male.

Malore fatale durante la passeggiata. Muore sotto gli occhi del figlio 7 ore fa Da Cisterna a Rocca Massima per fare una passeggiata sui monti insieme al figlio, poi il malore fatale. È deceduto nonostante i disperati tentativi di rianimarlo praticati anche dall'ex agente di polizia locale del borgo rocchigiano un uomo che questa mattina stava passeggiando nella località delle pietre a Rocca Massima. Sono stati allertati i soccorsi e sono intervenuti gli uomini del 118 anche con un elicottero. Difficile individuare la posizione della vittima, poi, grazie alla mobilitazione di volontari e polizia locale, si è arrivati sul posto. Per l'uomo però non c'è stato nulla da fare. di: La Redazione